Mujeres estadounidenses se van a vivir a México con sus esposos deportados

Una nueva vida en México, es como un video de la BBC califica a las mujeres estadounidenses que deciden seguir con sus esposos deportados.

Uno de los casos es el de Jenny y Alejandro, una pareja casada que durante años vivió en Misuri, al oeste de los Estados Unidos.

Estadounidenses casados con indocumentados

Alejandro fue expulsado del país del norte, tras ser arrestado varias veces y enviado a diferentes centros de detención.

Tras esto, su esposa e hijas decidieron irse con él e iniciar una nueva vida en Querétaro, en México.

Según una carta del exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 2023, casi de 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses están casados con personas indocumentadas.