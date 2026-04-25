Liberan a mujer de 86 años arrestada por ICE tras mudarse a EE.UU. para casarse con su amor

La mujer ya se encuentra segura en su país de origen.

Marie-Thérèse Ross-Mahé, una francesa de 86 años, regresó a su país el pasado 17 de abril de 2026 tras pasar 16 días en un centro de detención migratoria en Estados Unidos.

Su caso generó indignación internacional debido a su edad y a las circunstancias de su arresto.

En 2023, Marie-Thérèse se mudó a Alabama para casarse con Billy Ross, un exmilitar con quien tuvo un romance en la década de 1960. Se casaron en abril de 2025 tras haber enviudado ambos.

La francesa fue tachada como "indocumentada"

Tras la muerte repentina de su esposo en enero de 2026, su trámite de residencia permanente quedó pendiente. Las autoridades la consideraron "extranjera indocumentada".

Su detención ocurrió el 1 de abril de 2026 en su casa de Anniston, Alabama. El arresto se produjo en medio de una disputa por la herencia con sus hijastros.

Francia gestionó su pronto retorno

Su familia denunció que fue esposada de pies y manos y trasladada a un centro de detención en Luisiana, donde compartió espacio con decenas de personas pese a sus problemas de salud (corazón y espalda).

Tras gestiones diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, lideradas por el ministro Jean-Noël Barrot, fue liberada y repatriada.