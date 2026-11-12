Murió Regina Torné, la recordada tía Gloria de 'El Chavo del 8', a los 82 años

Regina Torné, recordada por su papel como la tía Gloria en 'El Chavo del 8', falleció a los 82 años.

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Regina Torné, actriz mexicana recordada por interpretar a la tía Gloria en 'El Chavo del 8'. Su fallecimiento, a los 82 años, fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La noticia se conoció el miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando la organización difundió un mensaje de condolencias para sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas de su muerte.

Regina Torné y su paso por 'El Chavo del 8'

En 1978, Torné interpretó a Gloria, la tía de Paty, quien despertó el interés amoroso de Don Ramón, personaje interpretado por Ramón Valdés.

Aunque su participación fue breve, sus escenas en la vecindad se convirtieron en algunas de las más recordadas por los seguidores del programa.

Su trayectoria en el cine y la televisión

Regina Torné nació en Villahermosa, Tabasco, México, y comenzó su carrera artística en 1962.

Además de su participación en 'El Chavo del 8', destacó por interpretar a Mamá Elena en la película 'Como agua para chocolate' (1992), actuación con la que ganó el Premio Ariel a Mejor Actriz.

También formó parte de producciones televisivas como Clarisa, Retrato de familia, La loba y Cielo rojo.

Su legado permanece en las producciones que marcaron distintas generaciones de espectadores latinoamericanos.