Johnny Depp regresa a la gran pantalla tras ocho años sin un papel protagónico en Hollywood

Johnny Depp en su nuevo papel en Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

Un clásico de la literatura y cine regresa a la gran pantalla con Johnny Depp en el papel de Ebenezer Scrooge en Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, esto tras ocho años sin interpretar un rol principal en Hollywood.

Según la productora, esta nueva versión rescata el espíritu gótico y sobrenatural de la obra original de Charles Dickens, transportando a la audiencia a un viaje introspectivo a través del pasado, presente y futuro del protagonista.

La historia profundiza la transformación de Scrooge, un hombre avaro que rechaza la Navidad y explora varios eventos de su vida que lo llevaron al aislamiento y la soledad.

Para dar vida al personaje, Depp colaboró en el diseño de maquillaje, prótesis y vestuario. La ambientación recrea a la ciudad de Londres de 1843 mediante una estética de época marcada.

La película se estrenará este jueves 12 de noviembre.

¿Cuánto cobro Johnny Depp por este protagónico?

Este proyecto representa el retorno de Johnny Depp a una producción cinematográfica tras casi ocho años alejado de Hollywood.

Según la revista Variety, el actor recibió un sueldo de 5 millones de dólares, una cifra inferior a los 16 millones que percibió en Animales fantásticos o los 20 millones de Alicia en el país de las maravillas.

La misma revista reporta que el contrato también incluye un porcentaje de bonificaciones vinculado al rendimiento en taquilla.

De acuerdo con proyecciones inciales, se estima que la película recaude alrededor de 40 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana de estreno.

La premiere de Londres y sus declaraciones

Durante la premiere oficial de la película en Londres, Johnny Depp comentó sobre su retorno a la industria cinematográfica tras haber trabajado en proyectos independientes.

El actor fue cuestionado sobre la diferencia entre las producciones hollywoodenses y el cine europeo, a lo cual respondió entre risas que este periodo fueron "una especie de vacaciones".

Analistas de la industria declararon a Variety que este proyecto de Los fantasmas de Navidad funciona como una estrategia a largo plazo para reintroducir a Depp en el circuito comercial de Hollywood, aprovechando el interés del público y la temporada festiva.