¡Quitofest 2026 ya tiene fechas! Conoce la agenda de las Fiestas de Quito

El Quitofest 2026 tendrá tres jornadas musicales del 4 al 6 de diciembre, como parte de las Fiestas de Quito.

¡Quito se alista para sus fiestas! El Municipio presentó la agenda cultural de las Fiestas de Quito 2026, que incluye conciertos, desfiles, festivales de pasacalles y celebraciones en distintos barrios de la capital.

Uno de los eventos más esperados es el Quitofest, que se desarrollará del 4 al 6 de diciembre con propuestas musicales para distintos públicos. La programación también contempla los tradicionales desfiles de la Confraternidad y la Mascarada Nocturna.

Quitofest 2026: ¿cuándo y dónde será?

El festival musical contará con tres jornadas, según la agenda oficial del Municipio:

Viernes 4 de diciembre, 17:00: Quitofest Rock, en el Ágora de la Casa de la Cultura

Sábado 5 de diciembre, 14:00: Quitofest Música Nacional, en la Arena Bicentenario, ubicada en el Parque Bicentenario

Domingo 6 de diciembre, 14:00: Quitofest Alternativo, también en la Arena Bicentenario

Por el momento, la agenda municipal detalla las fechas, horarios y escenarios, pero no incluye los nombres de los artistas que participarán.

Desfiles y otros eventos de las Fiestas de Quito

La celebración por la fundación de la capital también tendrá actividades tradicionales en distintos sectores de la ciudad.

Estas son algunas de las fechas principales:

14 de noviembre, 14:00: Desfile Ronda Quiteña Sur, en la Tribuna del Sur

25 de noviembre, 10:00: Desfile de los Mercados, en el Centro Histórico

3 de diciembre, 19:00: Festival del Pasacalle, en el Teatro Sucre

5 de diciembre, 10:00: Desfile de la Confraternidad Sur, en la avenida Teniente Hugo Ortiz

6 de diciembre, 10:00: Desfile de la Confraternidad Norte, en la avenida Amazonas

7 de diciembre, 17:00: Mascarada Nocturna, en la avenida Amazonas

¿Qué otras actividades habrá en Quito?

La agenda también incluye celebraciones barriales como el Festival de la Bomba en Carcelén Bajo, el 15 de noviembre; el Florestazo, el 4 de diciembre; y el Desfile de las Identidades en Cotocollao, el 5 de diciembre.

Además, habrá exposiciones, espectáculos teatrales y actividades culturales en distintos espacios municipales.

El Municipio recordó que la programación está sujeta a cambios.