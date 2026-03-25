Netanyahu afirma que Israel está ampliando la 'zona protegida' en Líbano

Ataques aéreos israelíes contra un edificio que albergaba los estudios del canal Al-Manar en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano, la madrugada del martes 3 de marzo de 2026.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país amplía la "zona tampón" en Líbano para "alejar la amenaza de los misiles" del grupo proiraní Hezbolá, según un video difundido por su oficina.

"Hemos creado una verdadera zona de seguridad que impide cualquier infiltración hacia Galilea y la frontera norte (de Israel). Ampliamos esta zona para alejar la amenaza de los misiles antitanque y crear una zona tampón más extensa", declaró.