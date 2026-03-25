Irán recibe plan de 15 puntos de EE. UU. para acabar la guerra

En esta ilustración, tomada el 23 de marzo de 2026, se aprecian las banderas de Estados Unidos e Irán.

La confirmación llegó después de que el presidente estadounidense Donald Trump se declarara optimista sobre el fin de casi un mes de conflicto, y Teherán anunciara que permitiría el paso de buques petroleros "no hostiles" por el crucial estrecho de Ormuz.

Ambos confirmaron que el plan para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero "fue enviado a Irán vía Pakistán".

Pakistán podría ser un mediador en la guerra porque mantiene buenas relaciones con Irán y Estados Unidos y todos sus contactos en la región.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y su ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar han estado en estrecho contacto con altos funcionarios iraníes y se han declarado dispuestos a acoger negociaciones. Dialogan asimismo con los países del Golfo.

El miércoles por la mañana, la oficina de Sharif dijo que habló con el gobernante de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Islamabad y Riad tienen un pacto de defensa mutua.

El jefe del ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, también ha participado en esfuerzos diplomáticos y habló con Trump el domingo, precisaron los altos funcionarios.