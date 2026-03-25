Rusia desaloja al personal de central nuclear iraní de Bushehr

Una imagen satelital muestra los nuevos reactores en construcción en el sitio de Bushehr en Irán, según esta imagen distribuida el 1 de enero de 2025.

La situación en la central nuclear iraní de Bushehr continúa evolucionando según el peor escenario posible, declaró el miércoles Alexei Likhachev, director de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró el martes que Irán le había informado de que un proyectil había impactado en las instalaciones de la central nuclear de Bushehr.

Rusos que trabajaban en la planta nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, fueron evacuados, anunció este miércoles el jefe del grupo Rosatom, después de que la agencia atómica iraní informara que un ataque había alcanzado las instalaciones sin causar daños.

"Hoy, a las 07H20 hora de Moscú (04H20 GMT), 163 personas han dejado Bushehr para dirigirse a la frontera iranoarmenia", declaró a periodistas el director general del gigante ruso de la energía nuclear, Alexéi Likhatchev. "Dejaremos a decenas de personas directamente en el lugar", añadió.