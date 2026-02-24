New England bajo alerta: Poderoso 'Nor'easter' provoca graves inundaciones y marejadas ciclónicas

Las costas de New England sufren el embate de un "Nor'easter" que ha provocado inundaciones costeras y tierra adentro. El fuerte oleaje y las lluvias no dan tregua en la región.

La costa noreste de Estados Unidos enfrenta una jornada crítica debido al embate de un poderoso "Nor'easter". El fenómeno meteorológico está "golpeando" con fuerza la región de New England, generando marejadas de gran magnitud que han puesto en jaque a las comunidades costeras y han provocado inundaciones tanto en el litoral como en zonas del interior.

Las autoridades locales han reportado escenas de inundación costera severa, donde el avance del mar ha anegado calles y estructuras cercanas a la playa. El impacto de las olas, calificadas como "poderosas", ha causado daños materiales aún por cuantificar, mientras que las lluvias persistentes asociadas a la tormenta han elevado los niveles de agua tierra adentro, complicando la movilidad y la seguridad de los residentes.