El "caminante del mundo" ya está en Ecuador: Atsushi Yao cruza los Andes en su ruta hacia Argentina

Atsushi Yao, un joven japonés, comenzó su travesía a pie alrededor del mundo en 2022, partiendo desde el norte de Alaska.

La presencia de un ciudadano japonés empujando una pequeña carreta por las carreteras de la Sierra ha despertado la curiosidad de decenas de conductores y habitantes en Ecuador. Se trata de Atsushi Yao, un aventurero de 28 años que se ha vuelto viral tras ser visto recientemente descendiendo por los paisajes del Carchi.

Yao, quien partió desde Alaska (EE. UU.) en 2023, ha elegido el territorio ecuatoriano como uno de los puntos clave de su travesía de más de 30.000 kilómetros. Su meta final es llegar a Ushuaia, Argentina, movilizándose exclusivamente a pie.

Recibimiento en tierras ecuatorianas

A su paso por el norte del país, ciudadanos han compartido videos donde se observa al joven japonés enfrentando el clima variable de los Andes. Pese a la dureza del trayecto, Yao ha manifestado su gratitud por la hospitalidad local, aunque recientemente hizo una petición especial a través de sus plataformas digitales: no recibir más regalos físicos.

“Me hace muy feliz sentirme bien recibido por todos ustedes, pero lamento pedir que no me den más obsequios, ya que el peso extra hace más difícil el viaje por las montañas”, explicó el viajero, quien cuida cada gramo que transporta en su carreta.

Una hazaña de resistencia

El trayecto por Ecuador no es sencillo. Atsushi camina un promedio de 50 kilómetros al día, enfrentando ahora la altitud de la cordillera andina tras haber superado el selvático Tapón del Darién y el calor de Centroamérica.

Estado actual: Cruzando la Sierra ecuatoriana.

Equipo: Una carreta manual con carpa, cocina portátil (famoso por sus fideos instantáneos) y lo básico para acampar.

Propósito: "Sentir la tierra con sus propios pies" y conectar con la gente de cada país.

El fenómeno viral

Su historia no solo es un reto físico, sino también un fenómeno en redes sociales. En Ecuador, su paso ha sido documentado por transeúntes que destacan su disciplina y su sonrisa constante a pesar del cansancio evidente. Se espera que en las próximas semanas continúe su descenso hacia el sur, cruzando provincias como Imbabura, Pichincha y Azuay, antes de ingresar a territorio peruano.

Atsushi Yao planea completar su hazaña para finales de 2026, convirtiéndose en uno de los pocos seres humanos en cruzar el continente entero caminando, con Ecuador como uno de los testigos principales de su "loco pero bonito" sueño.