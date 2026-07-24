Localizan a April Chicango Campoverde, niña de 11 años que estaba desaparecida en Quito

April Valentina Chicango, de 11 años, desapareció en el norte de Quito

El Ministerio del Interior, informó este viernes 24 de julio del 2026, que localizaron a la niña April Valentina Chicango Campoverde, reportada como desparecida el 23 de julio de 2026.

La niña había sido vista por última vez el jueves 23 de julio de 2026 en el sector de Carapungo, ubicado en el norte de Quito.

La menor "se encuentra a buen recaudo junto a sus familiares", dijo la cartera de Estado sin revelar detalles de dónde fue localizada.

Este caso se conoció mientras continúa la búsqueda de otras personas reportadas como desaparecidas en la capital, como Lizeth Bunshi, en las últimas horas.

Ministerio del Interior activó la alerta

El Ministerio del Interior informó en horas de la mañana sobre la búsqueda de la menor mediante una alerta oficial.

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permitiera encontrar a la niña.

Quienes conozcan datos sobre personas reportada como desaparecidas en Ecaudor pueden comunicarse de forma confidencial al 1800 Delito (33 54 86).