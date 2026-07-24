Choque entre un vehículo del Estado y una motocicleta causa congestión en el norte de Quito

Vehículo del Consejo de la Judicatura sin placas arrolla a una motocicleta

Un siniestro de tránsito se produjo en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y República, uno de los puntos de mayor circulación vehicualr en el norte de la capital.

El impacto ocurrió en el carril exclusivo de la Ecovía y estuvo involucrado un vehículo del Consejo de la Judicatura y una motocicleta.

Vehículo estatal sin placas identificativas

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil oficial no portaba placas identificativas al momento del siniestro.

Hasta el momento no se han informado las causas del choque ni el estado de salud de las personas involucradas.

El incidente generó complicaciones en la movilidad mientras se atendía la emergencia y se retiraban los vehículos de la vía.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.