Nicolás Maduro denuncia que 1 200 misiles de Estados Unidos "apuntan" a Venezuela

Nicolás Maduro denunció el despliegue de barcos militares de Estados Unidos, este lunes 1 de septiembre del 2025, durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela

Nicolás Maduro denunció, este lunes 1 de septiembre del 2025, que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1 200 misiles y un submarino nuclear "apuntan" a Venezuela.

El mandatario calificó ese despliegue como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" que considera "comparable" con la crisis de 1962 en Cuba.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman máxima presión militar, por eso nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa", dijo Maduro en una rueda de prensa.

En ese sentido, Maduro calificó el despliegue militar estadounidense como "el peor error, la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal que se haya conocido, solo comparable con la crisis de octubre de 1962". Hizo referencia a la tensión protagonizada por EE.UU. y la extinta Unión Soviética, que involucró a Cuba.

Maduro dijo que las autoridades estadounidenses "crearon una narrativa absurda" sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de "buques de guerra".

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4 000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

Esto ocurrió despues de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa para que quien proporcione información que permita la captura de Nicolás Maduro, pues EE.UU. lo señala por supuestamente liderar el Cartel de los Soles.

El mandatario de Venezuela, además, le advirtió a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que el secretario de Estado, Marco Rubio, "quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana".

"Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad", indicó.