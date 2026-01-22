Un niño de cinco años, hijo de un ecuatoriano, fue detenido por ICE en Minneapolis

Un niño de cinco años fue detenido por el servicio de migración de Estados Unidos.

Un niño de cinco años, hijo de un migrante ecuatoriano, fue detenido por el servicio de migración (ICE) de Estados Unidos. El menor regresaba a casa del preescolar, por lo que su maestra registró su traslado con fotografías que han indignado al mundo.

El arresto del niño ocurrió en Minneapolis, donde los agentes de ICE permanecen desde inicios del año en una de las más grandes operaciones contra migrantes, en la que una mujer estadounidense fue asesinada por un disparo de uno de los uniformados.

El niño fue detenido el 20 de enero de 2026 cuando ICE ejecutó una operación para capturar a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, "un inmigrante ilegal de Ecuador que fue LIBERADO en los EE. UU. por la administración Biden", escribió el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en sus redes sociales.

Según el breve texto compartido por el Departamento de Estado, el padre del niño "huyó a pie" cuando los agentes se acercaron al vehículo, y dejó "abandonado" a su hijo.

"Para su seguridad, uno de nuestros oficiales de ICE permaneció con él mientras los demás oficiales detenían a Conejo Arias", detalló el DHS (por sus siglas en inglés).

Zena Stenvick, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, cuestionó la detención del niño y dijo que "no pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento", en contra de declaraciones previas por parte del Gobierno motivando este tipo de operaciones contra migrantes.

De acuerdo con medios locales, el niño fue sacado del auto y llevado a su cas por un agente. Este le habría pedido al menor golpear la puerta e ingresar a buscar si hay alguna persona en casa.

Una maestra del Distrito escolar acudió a la casa del menor y tomó fotografías del traslado del niño por parte de un agente del ICE.

DHS indicó que se ha preguntado a los padres del niño si "desean ser deportados con sus hijos, o ICE los colocará con una persona de confianza designada por ellos". Añadió que podrán controlar su salida y recibir un vuelo gratuito más 2 600 dólares con la aplicación CBP Home.