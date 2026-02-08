Bad Bunny sorprende con su icónico show de medio tiempo en el Super Bowl número 60

Bad Bunny se presentó en el medio tiempo del Super Bowl 60, en California.

Vestido de blanco, Bad Bunny arrancó su show con el tema 'Titi me preguntó' caminando en medio de un escenario que simulaba una plantación hasta La Casita, reconocida por su residencia en Puerto Rico.

Lleno de alusiones a la cultura latina, El Conejo Malo encendió el ánimo de los asistentes al ritmo de reguetón en la edición 60 del Super Bowl, este domingo 8 de febrero de 2026.

"Si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca deje de creer en mí", dijo Benito luego de saludar en español al público norteamericano.

Bad Bunny cerró el show nombrando uno a uno a los países de América, incluido Estados Unidos, mientras las banderas ondeaban en el aire en medio del baile.

Dentro del show del Conejo Malo aparecieron la estrella estadounidense Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin.

Gaga brilló con un vestido celeste cantando una versión merengue de 'Die with a smile' y luego bailó sonriente con Bad Bunny el inicio de 'Baile inolvidable'.

Ricky Martin se presentó en una silla blanca, simulando la portada del álbum 'DtMf' de Bad Bunny, y cantando 'Lo que le pasó a Hawaii', un tema que aborda la situación de Puerto Rico en medio de su lucha por la identidad cultural tras la colonización estadounidense.

Los aficionados llegaron al estadio luciendo pavas, sombreros tradicionales de Puerto Rico, y banderas boricuas para animar a Bad Bunny en su icónico show.

En el estadio se entregaron collares en forma de balón para encenderse y pintar de colores el estadio con el pulso de la música. Fueron alrededor de 68 500 asistentes.