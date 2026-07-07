Nueva polémica entre Trump y Meloni marca la antesala de la cumbre de la OTAN

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, volvió a tensarse en la víspera de la cumbre de la OTAN.

El mandatario estadounidense difundió una publicación en su red social Truth Social dirigida a la líder italiana.

Trump compartió una imagen manipulada en la que Meloni aparece con los ojos desorbitados frente a él, acompañada del mensaje: "Restraining Order Needed" ("Se necesita una orden de alejamiento"), una publicación que fue ampliamente difundida por medios internacionales.

Italia evita responder a las provocaciones

Hasta el momento, Giorgia Meloni no ha emitido declaraciones sobre la publicación. En cambio, integrantes de su gabinete optaron por rebajar la tensión y mantener el foco en la cooperación entre ambos países.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, aseguró que Italia dejará de responder a las provocaciones del mandatario estadounidense para evitar una mayor escalada diplomática.

https://x.com/Antonio_Tajani/status/2074415948140822943?s=20

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, insistió en la importancia de preservar la relación estratégica entre Roma y Washington, especialmente antes de la reunión de líderes de la OTAN.

Una disputa que viene desde el G7

El episodio se suma a una serie de desencuentros recientes entre ambos dirigentes.

Semanas atrás, Trump aseguró públicamente que Meloni le había "rogado" una fotografía durante la cumbre del G7, afirmación que la mandataria italiana calificó como "completamente inventada".

Pese a los cruces públicos, el gobierno italiano ha evitado profundizar la confrontación y mantiene como prioridad la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, temas centrales de la cumbre de la OTAN que reúne a los principales aliados occidentales.