México condiciona el diálogo: Exige a Ecuador reconocer la violación de asilo a Jorge Glas

"Tiene que haber un desagravio": La exigencia de Sheinbaum a Ecuador para restaurar relaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió el martes, 7 de julio del 2026, a Ecuador reconocer que invadió la embajada mexicana en Quito y violó el asilo concedido al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Glas fue detenido en abril de 2024 durante un asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito, que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Tiene que haber un desagravio"

Sheinbaum exigió este martes, en respuesta a una pregunta durante su rueda de prensa diaria, un "reconocimiento" del gobierno de Ecuador "de que invadieron la embajada (...), de que esta persona estaba asilada".

El exfuncionario se había refugiado en la embajada mexicana en diciembre de 2023. En 2017, Glas había sido condenado por corrupción, pero fue liberado cinco años más tarde por un hábeas corpus que luego fue revocado.

Sheinbaum sostuvo que restaurar las relaciones bilaterales sin que exista un reconocimiento oficial y formal por parte de Ecuador supondría olvidar que ese país invadió su legación diplomática, agredió a ciudadanos mexicanos que estaban en ella y detuvo a una persona que había recibido su asilo.

"Tiene que haber un desagravio" del gobierno ecuatoriano, exigió.