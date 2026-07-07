EN VIVO | Argentina vs. Egipto en busca de un boleto a cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Argentina llega al Estadio de Atlanta para enfrentar a Egipto por el Mundial 2026.

Argentina afronta un nuevo desafío en su camino hacia el bicampeonato. Este martes 7 de julio, la Albiceleste se medirá ante Egipto en un duelo de octavos de final del Mundial 2026 con el favoritismo de su lado, luego de superar una exigente serie frente a Cabo Verde.

El encuentro se jugará a las 11:00 en el Estadio de Atlanta y será transmitido en vivo por Teleamazonas, en señal abierta y en su página web.

Con figuras como Lionel Messi liderando el ataque y un plantel lleno de talento y experiencia, el equipo de Lionel Scaloni buscará imponer su jerarquía desde el inicio para dar un paso más hacia los cuartos de final.

Del otro lado estará una selección egipcia que ha demostrado carácter y resiliencia a lo largo del torneo. Los Faraones llegan con la confianza en alto tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales y esperan volver a sorprender a uno de los grandes candidatos al título.

Minuto a minuto:

Empieza el partido Se mueve el balón. Argentina y Egipto juegan por un pase a los cuartos de final.

Selecciones en cancha

Las selecciones de Argentina y Egipto salen a la cancha del Estadio de Atlanta para la ceremonia de himnos, previo al encuentro.

Argentina y Egipto en la ceremonia de himnos en el Estadio de Atlanta. Reuters

Alineaciones confirmadas

La selección argentina definió su once oficial para enfrentar a Los Faraones.

Egipto también confirmó su alineación para enfrentar los octavos de final ante la Argentina de Lionel Messi.