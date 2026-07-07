Segundo asesinato de abogado en menos de 24 horas en Manabí

Un abogado y su hijo fueron asesinados en Chone, provincia de Manabí.

Un abogado y su hijo fueron atacados mientras circulaban en su vehículo la mañana de este martes 7 de julio de 2026, en Chone, provincia de Manabí.

El abogado murió en el sitio a causa de varios imapctos de bala. Su hijo resultó herido y fue trasladado a una casa de salud, según reportaron medios locales.

Este es el segundo crimen de este estilo en menos de 24 horas en la provincia de Manabí.

El abogado Juan López Álava, de 52 años, fue interceptado por hombres armados mientras se trasladaba a dejar a su hijo adolescente en el colegio.

La Policía Nacional acudió al sitio para acordonar la escena y levantar indicios del crimen.

Un día antes se registró el crimen de una abogada cerca de la Fiscalía de Pedernales.

La mujer, identificada como Cerbanda Puertas, fue baleada al pie de su oficina, junto al Ministerio Público.

Paralelamente, se registró el ataque armado a un funcionario municipal de Pedernales mientras se trasladaba en un bus.

El hombre murió en el sitio y no se han identificado las causas del ataque.