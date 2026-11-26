El icónico desfile se pospuso hasta el sábado por temor a las condiciones climáticas extremas

Por primera vez en su historia, el tradicional desfile de globos gigantes de Nueva York cambiará de fecha por condiciones meteorológicas adversas. La decisión se tomó ante el riesgo que representan los fuertes vientos para el desarrollo del evento.

La medida fue coordinada entre los organizadores, la Alcaldía y el Departamento de Policía de Nueva York. Las autoridades señalaron que las ráfagas previstas para este jueves podrían comprometer el control de los enormes globos entre los edificios de Manhattan.

Nueva fecha y recorrido

La celebración se realizará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 08:30, hora local. El recorrido de aproximadamente tres horas comenzará en la calle 77 y Central Park West y terminará en Herald Square.

Antecedentes y alertas meteorológicas

El desfile fue suspendido durante tres años consecutivos, entre 1942 y 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1971, los globos tampoco volaron por las condiciones climáticas, aunque el evento no fue reprogramado.

Las medidas de seguridad se reforzaron después de un accidente ocurrido en 1997, cuando fuertes vientos desviaron uno de los globos y provocaron que chocara contra un poste metálico. El impacto dejó a una mujer en coma.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por fuertes vientos e inundaciones costeras para Nueva York. Se pronosticaron ráfagas de entre 80 y 96 kilómetros por hora, además de posibles retrasos en los vuelos a lo largo de la costa este de Estados Unidos.