Su celebración tuvo corona, regalos y la compañía de la veterinaria que participó en su recuperación.

Con una corona y rodeado de cariño, Vicente celebró un año desde que llegó a su nuevo hogar. El perrito, que conquistó a cientos de personas con su historia de superación, tuvo una fiesta junto a quienes lo acompañan desde que fue rescatado.

Su historia comenzó cuando integrantes de la Fundación Patitas Solidarias lo encontraron gravemente herido junto a una vía férrea. Había perdido sus dos patas delanteras y la cola tras ser arrollado por un tren.

Una cirugía le permitió sobrevivir

Tras el rescate, Vicente fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde fue sometido a una cirugía de cuatro horas. Aunque no pudieron recuperar sus extremidades, logró sobrevivir y comenzó su rehabilitación.

Los rescatistas denunciaron un posible acto intencional de maltrato, ante indicios de que habría sido inmovilizado en las vías. El caso motivó una denuncia y una querella de la Municipalidad de Temuco.

Un año de cuidados y compañía

Actualmente, Vicente se moviliza con ayuda de un carrito adaptado y disfruta de su vida junto a su familia. A su cumpleaños también asistió la veterinaria que lo acompañó durante los momentos más difíciles de su recuperación.

Sus cuidadores agradecieron los regalos y las muestras de cariño de quienes han seguido su historia. La celebración recordó los doce meses que han compartido desde su llegada al hogar y la nueva oportunidad de vida que recibió.