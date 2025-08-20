Bien uniformados, el corte de cabello y el saludo; las nuevas reglas en escuelas de El Salvador

El presidente Bukele y la nueva ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros.

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, anunció nuevas reglas para las escuelas e institutos públicos que entrarán en vigencia desde este miércoles 20 de agosto del 2025.

Los estudiantes salvadoreños deberán acudir de manera obligatoria con un uniforme limpio y ordenado, un corte de cabello adecuado y emitir un saludo respetuoso a las autoridades del plantel.

“Para construir el El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo”, escribió Bukele en la red social X como respuesta a una publicación de la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien emitió las reglas.

La orden gubernamental generó opiniones a favor y en contra. Trigueros envió un memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional para que “asuman su rol como modelos de orden y disciplina”.

En el documento les informa a las autoridades de los planteles que deben fortalecer la disciplina, el orden y la presentación personal de los estudiantes. Se advirtió que se hará un seguimiento riguroso al cumplimiento de estas normas.

Los directores deberán recibir diariamente a los estudiantes en las puertas de ingreso a la hora de entrada, supervisando los siguientes aspectos:

Uniforme limpio y ordenado.

Corte de cabello adecuado y presentación personal correcta.

Ingreso en orden con saludo respetuoso.

El memorándum tiene carácter obligatorio y la omisión de estas disposiciones, por parte de los directores, será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes, dice el documento.

La nueva orden con una militar como Ministra de Educación

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró la semana pasada como ministra de Educación a la capitana Karla Trigueros, en sustitución de José Mauricio Pineda, quien estuvo en el cargo desde febrero de 2022.

"Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo", publicó Bukele en X.

El mandatario agregó que "su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo".

Trigueros respondió en la misma red social que recibe "con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país".

De acuerdo con una publicación de Unicef El Salvador en su portal web, Trigueros habría sido la "responsable de ejecutar el plan de logística para la recepción, conservación y distribución de las vacunas COVID-19" como asesora médica del Comando de Sanidad Militar.

En febrero de 2024, el exministro Pineda anunció desde X que "todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas", luego de que el presidente Nayib Bukele se refiriera sobre este tema en Estados Unidos.

Bukele dijo en EE.UU., en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en respuesta a una pregunta de la coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty, Catalina Stubbe, que para él "no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos".