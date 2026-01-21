Nuevo accidente ferroviario deja un muerto en España tras la tragedia en Andalucía

Un nuevo accidente ferroviario se registró en España la noche del martes 20 de enero de 2026.

Un nuevo accidente ferroviario en España, esta vez en la región de Cataluña, causó un muerto y una treintena de heridos la noche del martes 20 de enero de 2026.

Este accidente ferroviario ocurrió cuando el país atravesaba la segunda jornada de luto por el choque de dos trenes que dejó 42 fallecidos en Andalucía.

A 21:00 locales, "un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado" un tren de cercanías en el municipio de Gelida, 40 kilómetros al oeste de Barcelona, informó la agencia protección civil catalana en redes sociales.

La consejera de Interior y Seguridad Pública catalana, Núria Parlon, explicó que una persona falleció y 37 resultaron lesionadas, de las que "cinco están en estado grave".

Miembros de los servicios de emergencia utilizaron linternas en la oscuridad para inspeccionar los restos del vagón descarrilado, que se había convertido en una masa de metal abollado.

El operador español de infraestructuras ferroviarias Adif afirmó que una tormenta provocó la caída del muro, lo que generó los escombros contra los que se estrelló el aparato. Los trenes de cercanías catalanes permanecerán suspendidos.

Este nuevo accidente se presentó pocas horas después de que los reyes de España visitaran la zona de Andalucía, donde la colisión de dos trenes con 500 pasajeros a bordo dejó al menos 42 muertos el domingo 18 de enero, en una de las peores tragedias ferroviarias del país.

Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron en España

Vestidos de oscuro, Felipe VI y Letizia acudieron a la localidad de Adamuz, zona cero de ese accidente, en la provincia sureña de Córdoba.

Allí se acercaron al lugar donde aún se encuentran los restos de los dos trenes y donde continúan las labores de búsqueda de cadáveres. Luego visitaron un hospital de Córdoba para hablar con heridos y con sus familias.

Según las autoridades regionales, en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas. En Adamuz, los equipos de rescate intentan, en particular, levantar los vagones de uno de los trenes, que cayeron en un terraplén desde una altura de 4 metros. Para ello, se ayudarán de varias grúas.