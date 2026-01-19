Sube la cifra de muertos por el choque de dos trenes en Córdoba, sur de España

La cifra de muertos por el choque de dos trenes descarrilados en Córdoba, sur de España, sigue en aumento. Este lunes 19 de enero de 2026 se han confirmado 39 víctimas fatales.

Las autoridades españolas continúan con las labores de búsqueda y rescate de las víctimas. Mientras al menos 48 personas permanecen internadas en distintos hospitales, 12 de ellas en estado grave.

De inicio se rgistró más de un centenar de heridos, pero han sido dados de alta los de menor gravedad. Aunque las autoridades advierten que la cifra de fallecidos no es definitiva y podría ir en aumento en las próximas horas.

Un tren de la compañía Iryo que salió de Málaga a las 18:40 del domingo, con destino a Madrid. A bordo viajaban 317 personas. Los tres últimos vagones se descarrilaron a las 19:39.

Los vagones volcados invadieron la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también se descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

Las autoridades españolas investigan el choque ocurrido en un tramo recto de la vía Madrid-Sevilla, que además fue renovada en mayo de 2025 con un costo de 700 millones de euros.

Debido al choque y el cierre de las vías y estaciones, más de 200 trenes suspendieron sus viajes entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.