Nuevo sismo de magnitud 4.8 deja tres heridos y daños materiales en Granada, España.

Un temblor sacudió el sur de España la mañana de este martes 18 de agosto de 2026.

Es el segundo evento sísmico de magnitud considerable que afecta a la turística ciudad andaluza en menos de cuatro días.

Un sismo de magnitud 4.8 causó pánico, tres heridos leves y diversos daños materiales la mañana de este martes 18 de agosto de 2026 en la ciudad de Granada, al sur de España.

El movimiento telúrico se registró hacia las 10:38 (hora local) y tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín.

Este sector está ubicado a 10 kilómetros al sur de Granada, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Lesionados y emergencias

El balance preliminar de las autoridades confirma tres personas con lesiones leves, entre ellas una joven que debió ser trasladada a un hospital.

Los equipos de rescate atendieron más de 50 llamadas de alerta por grietas en estructuras y desprendimiento de escombros.

En redes sociales se difundieron imágenes y videos que muestran vehículos afectados por restos de mampostería caídos desde las fachadas en la localidad.

"En Mercadona, se ha caído todo, ha sido espantoso", relató a través de la red social X Cristina Ruiz López, una técnica de laboratorio que vivió el remezón mientras realizaba compras en un supermercado.

Segundo terremoto en menos de una semana

Este evento sísmico ocurre tras el terremoto de magnitud 5.0 registrado la madrugada del pasado sábado.

En aquella ocasión, aunque no se reportaron personas heridas, sí se contabilizaron daños estructurales menores en varias edificaciones.

El presidente del gobierno regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, instó a la población a mantener la "máxima precaución".

A través de sus redes sociales, la autoridad advirtió que los expertos prevén que la actividad sísmica y las réplicas se mantendrán durante las próximas horas.

Granada es reconocida internacionalmente por albergar la Alhambra, conjunto palaciego declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y joya de la arquitectura islámica medieval.