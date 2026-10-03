Vehículo se volcó en la vía a Nanegalito; hay cuatro heridos

El volcamiento ocurrió pasadas las 19:00 de este sábado 3 de octubre del 2026.

Cuatro personas resultaron heridas tras el volcamiento de un vehículo liviano en el kilómetro 41 de la vía a Nanegalito, en el noroccidente de Quito.

El siniestro ocurrió la tarde noche de este sábado 3 de octubre del 2026, confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Se conoce que el vehículo perdió pista y se volcó en la vía, en sentido Nanegalito-Quito. Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

Al lugar llegó una unidad de rescate y dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Quito y un patrullero de la Policía Nacional para gestionar el tránsito. La vía, de dos carriles, el carril de subida se cerró.

Las autoridades investigan las causas de este siniestro de tránsito y recomiendan a los conductores manejar con precaución en la vía, sobre todo cuando la calzada está mojada a causa de las fuertes lluvias.