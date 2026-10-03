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Quito

Vehículo se volcó en la vía a Nanegalito; hay cuatro heridos

Un vehículo perdió pista y se volvó en el kilómetro 41 de la vía a Nanegalito, en el noroccidente de Quito. Cuatro personas están heridas

El volcamiento ocurrió pasadas las 19:00 de este sábado 3 de octubre del 2026.

Cortesía CBQ.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

03 oct 2026 - 21:33

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Cuatro personas resultaron heridas tras el volcamiento de un vehículo liviano en el kilómetro 41 de la vía a Nanegalito, en el noroccidente de Quito. 

El siniestro ocurrió la tarde noche de este sábado 3 de octubre del 2026, confirmó el Cuerpo de Bomberos de Quito. 

Se conoce que el vehículo perdió pista y se volcó en la vía, en sentido Nanegalito-Quito. Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el sitio. 

Al lugar llegó una unidad de rescate y dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Quito y un patrullero de la Policía Nacional para gestionar el tránsito. La vía, de dos carriles, el carril de subida se cerró.  

Las autoridades investigan las causas de este siniestro de tránsito y recomiendan a los conductores manejar con precaución en la vía, sobre todo cuando la calzada está mojada a causa de las fuertes lluvias. 

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