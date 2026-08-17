Sismo de magnitud 4.6 se registró en Yantzaza, Zamora Chinchipe

Sismo de magnitud 4,6 se registró la noche de este 17 de agosto de 2026.

Un temblor de magnitud 4.6 se registró la noche de este lunes 17 de agosto de 2026 en Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

El temblor ocurrió exactamente a las 21:41:10 y tuvo una profundidad de 38 kilómetros.

En el reporte revisado del Instituto Geofísico, el evento consta con la identificación igepn2026qcpn y aparece catalogado como “Fuera de la región”.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre daños materiales o personas afectadas relacionados con este temblor.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y es la entidad encargada de emitir información oficial sobre estos eventos en Ecuador.