Venezuela: Sismo de magnitud 4.0 sacudió La Guaira este martes 18 de agosto.

Un temblor de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este martes 18 de agosto en la costa de La Guaira.

El movimiento telúrico se sintió en Caracas y activó los protocolos de monitoreo, aunque las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió la costa central de Venezuela durante la madrugada de este martes 18 de agosto de 2026.

El movimiento telúrico, registrado a las 03:07 (hora local), tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y se percibió con fuerza en varias zonas de Caracas.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el evento sísmico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Pese a la sacudida que despertó a los habitantes de la zona costera y la capital, los organismos de socorro no reportaron emergencias de gravedad.

Reporte oficial sin daños preliminares

Tras el evento sísmico, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó a través de sus canales oficiales que se activó el Sistema de Protección Civil para evaluar las zonas vulnerables.

"Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente". Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

El estado La Guaira se mantiene bajo constante vigilancia sismológica, al ser la región más impactada por el devastador doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Las autoridades locales instalaron a la ciudadanía para mantener la calma y mantenerse informados a través de los canales oficiales de emergencias.