Nvidia investiga presunto espionaje de China a su director ejecutivo, Jensen Huang

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, está en el centro de la polémica por un caso de infidelidad y presunto espionaje de China.

El gigante estadounidense de microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Pekín niega.

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA) y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

China compite por el dominio de la IA con Estados Unidos, que restringe la exportación a ese país de los chips de silicio más avanzados.

A finales del mes pasado, The New York Times informó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china -con la que Huang admitió tener una relación- trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

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La mujer -identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang- es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

El New York Times afirma que Huang, que se ha tornado en una especie de asesor informal del presidente Donald Trump, pudo haber revelado información sobre lo que el mandatario piensa sobre la IA.

China negó, este lunes 9 de noviembre, las acusaciones. "Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció que le fue infiel a su esposa Lori, con quien está casada desde 1985. El empresario se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

"No fui fiel a mi esposa", dijo. "Mis acciones la lastimaron a ella ya nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", declaró.

Y reafirmó su "compromiso total" con la empresa. "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente", prometió.

Nvidia indicó en un comunicado haber abierto una investigación independiente luego de "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera". No menciona ningún país. "La investigación del Consejo examinará toda la información disponible", agregó.

Accionistas de Nvidia demandaron a la empresa ya su director ejecutivo Jensen Huang en relación a la supuesta relación extramarital del empresario con una mujer acusada de ser espía china.

En Wall Street, las acciones de la compañía cerraron con una caída de más de un 4%, después de haber llegado a perder cerca de un 9% más temprano en la jornada.

Trump lo defiende

Nacido en Taipéi en 1963, Jensen Huang fue enviado a un internado en Kentucky, Estados Unidos, cuando tenía nueve años.

Se graduó de la universidad a los 20 y en 1993 fundó Nvidia, que en los últimos años tuvo un ascenso fulgurante gracias a sus GPU (Graphics Processing Units), chips especializados fundamentales en el desarrollo de la IA generativa.

Muestra de su influencia, formó parte de la delegación de jefes empresariales que viajaron con el presidente Donald Trump para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín en mayo.

El republicano dijo que habló este lunes con Huang y relató que el jefe de Nvidia estaba "sufriendo enormemente".

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"Le hice esa pregunta: '¿Tenía alguna idea de que ella fuera una espía?' Él dijo: 'No tenía idea de que fuera una espía', y realmente le creo", agregó Trump a reporteros en la Casa Blanca.

Según el New York Times, Trump fue informado de la relación de Huang con la empresaria hace aproximadamente un año y decidió no tomar medidas.

El mandatario había mencionado el domingo que no se arrepentía de no haber accionado. "Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación", insistió.

No obstante, el analista tecnológico Dan Ives, del banco de inversiones Yorkville Ives, estima que la investigación es un "gran desprestigio" para Jensen Huang. Anticipa que podría desencadenar múltiples investigaciones en el Congreso y "creará incertidumbre sobre las acciones (de Nvidia) por diversas razones".

"Incrementará el fuerte escrutinio sobre la venta de chips a China, que sigue siendo un tema clave de disputa en Washington", agregó el analista.