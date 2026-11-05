Wall Street cierra con una fuerte caída por temores en el sector de la IA

Trabajadores de la bolsa de Estados Unidos en el cierre de la jornada de este jueves 5 de noviembre.

La Bolsa de Nueva York se desplomó el jueves 5 de noviembre del 2026, lastrada por la caída de los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA), con el peor retroceso del índice tecnológico Nasdaq en 18 meses.

Los inversionistas temen una desaceleración en el despliegue de los centros de datos tras la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones legislativas estadounidenses.

El Nasdaq se hundió un 5,52%, su mayor caída desde abril de 2025. Entró en lo que se denomina una fase de corrección, lo que significa que ha perdido más de un 10% con respecto a su máximo valor de principios de octubre.

Tras borrar también todas las ganancias registradas la víspera, el ampliado S&P 500 pasó un 4,35% y el Dow Jones perdió un 3,44%.

Baño de sangre en Wall Street

"Pensábamos que ya habíamos salido del apuro tras el rebote del mercado al día siguiente de las elecciones de mitad de mandato, pero de pronto esto es un auténtico baño de sangre en Wall Street", explica José Torres, analista de Interactive Brokers.

El mercado interpreta los resultados de las votaciones de medio mandato como un freno al desarrollo de la IA, dado que varios de los demócratas electos hicieron campaña para ralentizar la construcción de centros de datos en gran parte por su impacto ambiental.

Y los habitantes de decenas de ciudades estadounidenses aprobaron el martes restricciones o prohibiciones a estos centros, cuya infraestructura implica necesidades masivas de chips.

Los gigantes del sector de los semiconductores se desplomaron aún más el jueves, como Broadcom (-10,15%), Micron (-17,77%), AMD (-17,39%) o Intel (-10,39%).

El coloso Nvidia, la segunda mayor capitalización bursátil del mundo, se desplomó un 8,91%, lo que supone una pérdida de unos 400 000 millones de dólares.

Los siete magníficos —apodo con el que se conoce a los gigantes de la tecnología estadounidense (Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, etc.)— perdieron alrededor de 800 000 millones de dólares. Esa cifra representa más que el PIB de Suecia.

"En cuanto surge una duda sobre el gasto de inversión en centros de datos, el mercado reacciona de manera especialmente violenta", dice a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Wall Street debe su fulgurante progresión de los últimos años al entusiasmo con la IA. Pero prácticamente ningún sector se salvó el jueves, y los valores más tradicionales del Dow Jones también cerraron a la baja.

Precio del petróleo

La bolsa estadounidense también sufrió por el rebote de los precios del petróleo tras una fuerte caída en la víspera, señalan los analistas.

Pasada la euforia de las elecciones, los operadores se muestran ahora más prudentes, ante la falta de avances concretos hacia un acuerdo en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, aumentó un 3,88%, situándose en 98,29 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en diciembre, subió un 2,72%, hasta los 90,52 dólares.

Aunque el gobierno estadounidense podría verse presionado para resolver el conflicto con Irán, "todavía no hay ningún acuerdo", explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.