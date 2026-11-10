11 detenidos en operativo contra el narcotráfico en tres provincias de Ecuador

La Fiscalía confirmó la detención de 11 personas durante un operativo contra el narcotráfico en Guayas, Manabí y Pichincha.

Once personas fueron detenidas durante un operativo contra el narcotráfico ejecutado la madrugada de este martes 10 de noviembre de 2026, en tres provincias de Ecuador.

La Fiscalía General del Estado confirmó, mediante su cuenta oficial de X, que las intervenciones se realizaron en coordinación con la Policía Nacional, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas a gran escala.

Los allanamientos se desarrollaron en Guayaquil, Daule, Playas, Quito y San Vicente, ubicados en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí.

¿Cómo operaba la presunta red de narcotráfico?

Según la información preliminar de las autoridades, los sospechosos estarían vinculados con una estructura dedicada al envío de sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

La organización habría utilizado la modalidad conocida como 'gancho ciego', que consiste en introducir droga en contenedores de exportación sin conocimiento de sus propietarios.

Las autoridades investigan la participación de los detenidos y las posibles rutas utilizadas para transportar los cargamentos.

¿Qué encontraron durante los allanamientos?

Durante los operativos, los agentes levantaron varios indicios que serán analizados como parte de la investigación, entre ellos:

Teléfonos celulares

Teléfonos celulares Documentos

Municiones

Dinero en efectivo

Vehículos retenidos

Las autoridades no habían detallado las identidades de los involucrados ni la cantidad de droga presuntamente movilizada.

El caso continúa bajo investigación por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas a gran escala.