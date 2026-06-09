Ocho muertos en un bombardeo israelí contra la ciudad libanesa de Tiro
Un bombardeo israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, dejó al menos ocho muertos y 32 heridos.
Israel bombardea el sur de Líbano
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Actualizado:
09 jun 2026 - 07:38
Al menos ocho personas murieron y 32 resultaron heridas este martes en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, indicó el ministerio libanés de Sanidad.
El ataque se produjo poco antes de que un portavoz del ejército israelí emitiera una orden de evacuación para toda la ciudad y sus alrededores, en previsión de bombardeos contra objetivos del movimiento Hezbolá, según la agencia estatal NNA.
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