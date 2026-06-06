Estrecho de Ormuz, activos congelados y programa nuclear, en pausa, entre EE.UU. e Irán

Estados Unidos busca un acuerdo con Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán evocaron en los últimos días progresos en las discusiones para un acuerdo, aunque al mismo tiempo se lanzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la tregua.

Las versiones de ambos bandos sobre este acuerdo son a menudo contradictorias, con discrepancias sobre qué incluye el texto y que queda por ahora excluido.

De momento, los precios del petróleo vuelven a bajar ante las expectativas de un acuerdo. ¿Pero qué se sabe del contenido del documento?

¿Reapertura de Ormuz?

Fuentes estadounidenses confirmaron una información publicada por el portal de noticias Axios, según la cual las partes alcanzaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según este marco propuesto, el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz no tendría restricciones, incluidos peajes o intimidaciones.

Activos congelados

Irán había afirmado anteriormente que estaba preparando un acuerdo de 14 puntos para poner fin a la guerra "en todos los frentes", incluido Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá.

A finales de mayo, los negociadores iraníes viajaron a Catar para mantener conversaciones que los medios estatales describieron como parte del proceso diplomático.

La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos USD 24 000 millones en activos iraníes congelados en el extranjero como parte del acuerdo.

Unos USD 12 000 millones "deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando", indicó Tasnim.

Programa nuclear

Funcionarios iraníes han señalado que los detalles relacionados con el programa nuclear iraní, uno de los principales puntos de discordia, se pospondrían a una fase posterior.

Los medios iraníes afirmaron que los niveles de enriquecimiento nuclear y el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se discutirían durante los 60 días posteriores al memorando.

Pero Trump insistió en una publicación en redes sociales en que esperaba que Irán entregara su uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o lo destruyera dentro de Irán bajo supervisión internacional.