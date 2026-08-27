El encebollado está en los octavos del Mundial de Comidas de Ibai Llanos

Ecuador se enfrenta a Cuba en los octavos del Mundial de Ibai

El encebollado ecuatoriano vuelve a competir en una carrera digital que despierta el orgullo gastronómico de miles de usuarios.

El plato nacional de Ecuador disputa los octavos de final del Mundial de Comidas, organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, frente a la tradicional ropa vieja con arroz congrí de Cuba.

Ecuador busca avanzar con el encebollado

El encebollado representa nuevamente a Ecuador, esta vez acompañado por una bebida de avena con naranjilla.

La competencia se desarrolla a través de las redes sociales de Ibai Llanos, donde los usuarios pueden votar por su plato favorito en cada enfrentamiento.

Esta es la segunda ocasión en que el encebollado participa en uno de los mundiales gastronómicos del streamer español.

En 2025, el plato ecuatoriano formó parte del Mundial de Desayunos y logró avanzar hasta los cuartos de final.

Pasos para votar

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Encebollado vs. ropa vieja de Cuba

Ahora, Ecuador se enfrenta en los octavos de final a Cuba, representada por la ropa vieja con arroz congrí.

El resultado dependerá de los votos que reciba cada plato en las publicaciones correspondientes de la competencia.

Además de participar con sus votos, los usuarios pueden sugerir qué premio debería recibir el país ganador del Mundial de Comidas, una opción que se suma a esta nueva edición del torneo digital.