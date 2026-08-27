Los hechos clave en el caso de Lizeth Bunshi, hallada sin vida en Quito tras estar desaparecida.

Mientras las primeras diligencias se daban, los familiares iniciaron la búsqueda en la quebrada ubicada en el sector del exterior Cumandá.

Junto con equipos especializados de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cuerpo de Agentes Metropolitanos, se ejecutaron los primeros rastreos.

El 22 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado logró que el juez de la causa ordene prisión preventiva en contra de Cristian V. por el delito de desaparición involuntaria.

Esto con base en videos de cámaras de circuito cerrado, versiones de testigos y otros elementos de convicción.

Al formular cargos, la Fiscalía sostuvo que el procesado habría sido la última persona en tener contacto con Lizeth Bunshi en una quebrada del río Machángara, en Quito.

La instrucción fiscal se abrió por 90 días .

El calvario de la búsqueda

21 de julio hasta el 25 de agosto

Los familiares de Lizeth Bunsh , de 29 años, junto a equipos de rescate, ejecutaron una búsqueda incansable en la quebrada.

Palo por palo, árbol por árbol, piedra por piedra y cueva por cueva , sus allegados ingresaron a este lugar peligroso, poniendo en riesgo su propia vida para lograr ubicarla.

Desde las 08:00 hasta pasadas las 17:00, la familia ingresaba a la zona en largas y agotadoras jornadas, inicialmente sin obtener resultados.

Agentes de al DINASED durante la búsuqeda de Lizeth Bunshi en Quito. Teleamazonas.com

5 de agosto de 2026

Ante el pedido de la familia de Lizeth, Teleamazonas.com publicó una investigación sobre si era posible realizar actividades de buceo en aguas negras y contaminadas.

La entrega concluyó que la única posibilidad de hacerlo sería con equipos de buceo comercial, con los que no cuenta el Ecuador ni sus organismos de rescate.

15 de agosto de 2026

La familia de Lizeth denunció que el abogado de Cristian V. sería un exagente del Servicio de Investigación Criminal (SIC), extinta unidad de la Policía Nacional.

Según la versión familiar, el jurista fue investigado en el caso de los hermanos Restrepo.

Estas declaraciones fueron corroboradas por María Fernanda Restrepo a Teleamazonas.com, quien confirmó que la expolicía fue investigada, pero no sentenciado en dicha causa.

El hallazgo y la confirmación forense

15:36 del martes 25 de agosto

La Fiscalía informó que, en el contexto de la búsqueda de Lizeth, se encontraron los restos de una mujer en el río Machángara.

Esto a la altura del sector de Guápulo, donde se realizó el levantamiento del cadáver.

La familia señaló a Teleamazonas.com que el cuerpo presentaba características similares a las de la joven.

17:51 del 25 de agosto

La Fiscalía confirmó que, tras disponerse una pericia de odontología forense, los análisis determinaron que los restos corresponden a Lizeth Bunshi.

Pedirán reformulación de cargos

El abogado de la familia de Lizeth Bunshi, Freddy Ron, dijo que pedirá reformulación de cargos para Cristian V.

Señala que el delito ya no puede ser desaparición involuntaria, debido a que existirían elementos suficientes para que el caso sea investigado como femicido.

Si Cristian V. es declarado culpable por este delito, la pena privativa de libertad podría ser de 26 años y puede superar los 34 años.

20:00 del 25 de agosto

Sus allegados iniciaron los preparativos funerarios para darle el último adiós.

Al día siguiente, el 26 de agosto, la familia permitió el ingreso de la prensa a la sala de velaciones para levantar su voz, exigir justicia y evitar la impunidad .

Este 27 de agosto de 2026, la ceremonia funeraria se celebrará a las 14:00 y las 15:00 se llevará a cabo el sepelio .

Las investigaciones continúan

Para este domingo 30 de agosto está programada la reconstrucción de los hechos.

En esta diligencia judicial se buscará determinar el recorrido exacto que hizo Cristian V.

Es decir, el antes, durante y después de haber permanecido con Lizeth Bunshi el día de su desaparición.