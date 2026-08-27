Sorteo de la Champions League 2026-2027: Así quedaron los cruces de la Fase de Liga

Sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2026-2027.

El camino hacia la gloria europea ya tiene hoja de ruta. Este jueves 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League 2026-2027, manteniendo el sistema de liga de 36 clubes que reemplazó a la tradicional fase de grupos.

Cada escuadra disputará ocho encuentros frente a ocho oponentes distintos (cuatro en casa y cuatro como visitante) buscando asegurar uno de los ocho primeros lugares de la tabla general, los cuales otorgan un boleto directo a los octavos de final.

El sistema de emparejamiento automatizado garantizó duelos del más alto nivel desde las primeras fechas. El Real Madrid tendrá una exigente visita a Londres para medirse ante el Arsenal.

Simultáneamente, el FC Barcelona acogerá un esperado duelo táctico ante el Manchester City, equipo que además deberá enfrentar en su estadio al PSG. Los clubes que finalicen entre el puesto 9 y 24 jugarán una ronda de repechaje en febrero para completar el cuadro de eliminatorias.

Equipo (Bombo 1) Partidos como Local (Casa) Partidos como Visitante (Fuera) París Saint-Germain FC Barcelona, Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava Manchester City, Aston Villa, Villarreal, Como Bayern Múnich Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt, Slavia Praha Atlético de Madrid, Manchester United, Lille, Viking FK Real Madrid Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig, LASK Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk, AEK Atenas Liverpool Atlético de Madrid, Oporto, Villarreal, Lens Inter de Milán, Club Brujas, Fenerbahçe, LASK Inter de Milán Liverpool, Club Brujas, Shakhtar Donetsk, VfB Stuttgart Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava Manchester City París Saint-Germain, Sporting CP, Nápoles, AEK Atenas FC Barcelona, Oporto, RB Leipzig, Lens Arsenal Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille, Sabah Bayern Múnich, Real Betis, Nápoles, Slavia Praha FC Barcelona Manchester City, Aston Villa, Feyenoord, Como París Saint-Germain, Sporting CP, Galatasaray, Sabah Atlético de Madrid Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahçe, Viking FK Liverpool, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, VfB Stuttgart

La competición arrancará oficialmente el martes 8 de septiembre. Esta maratónica fase inicial se extenderá hasta el 27 de enero de 2027, marcando el recorrido hacia la gran final que se celebrará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.