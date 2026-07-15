Países Bajos registra 900 muertes adicionales durante ola de calor

La ola de calor que azota a Europa afectó a Países Bajos con 900 muertos más.

Países Bajos registró más de 900 muertes adicionales entre finales de junio y principios de julio durante una ola de calor que afectó a Europa occidental, informaron el miércoles 15 de julio de 2026 las autoridades sanitarias.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) reportó 911 muertes más de las que serían habituales para el período comprendido entre el 22 de junio y el 5 de julio.

"Se desconoce la causa de estas muertes, pero es muy probable que el calor haya desempeñado un papel", indicó en un comunicado.

Precisó que las personas mayores de 80 años fueron las más afectadas, al igual que las que viven en el sur y el este de Países Bajos, donde los termómetros marcaron hasta 40 ºC en algunas zonas.

Una serie de recientes olas de calor en Europa han batido récords de temperatura y han provocado millas de muertes en exceso en países como Bélgica, España, Francia y Reino Unido, según las estimaciones oficiales.

Las olas de calor de junio habrían sido "virtualmente imposibles" sin el cambio climático, de acuerdo con el grupo de científicos World Weather Attribution.