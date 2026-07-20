Alerta en España: Incendio en Madrid calcina 26 000 hectáreas

Un incendio en el norte de Madrid ha causado más de 1 200 personas evacuadas.

Un incendio forestal que arde sin control a unos cien kilómetros al norte de Madrid ha calcinado 26 000 hectáreas y ha obligado a desalojar de manera preventiva a más de 1 200 personas, informaron este lunes los bomberos.

El fuego de La Mierla, declarado el jueves pasado, "es sin duda ninguna en términos de superficie el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha, se nos van a ir por encima de las 26 000 hectáreas (quemadas) y sin que podamos ponerle un coto final", afirmó ante periodistas el presidente de esa región en el centro de España, Emiliano García-Page.

El incendio, al que combatían este lunes centenares de bomberos y decenas de camiones de bomberos y varios medios aéreos que descargaban agua sobre las llamas, preocupa a las autoridades la víspera de que empiece en España una nueva ola de calor, que disparará los termómetros.

Una periodista de la AFP pudo ver desde un avión que sobrevolaba el incendio la noche del domingo al lunes las grandes llamas de color rojo intenso que se elevaban sobre el terreno.

"Es verdaderamente titánico el esfuerzo que estamos planteando", reconoció García-Page, quien destacó que "una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, la prioridad absoluta está por supuesto en proteger los núcleos urbanos".

El fuego ha llevado a evacuar a "más de 1 200 personas de 28 municipios", indicó en X el servicio de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

"La característica definitiva de este incendio en complejidad es el mayor que hemos abordado en nuestra historia", ya que afecta "zonas inmensas de territorio que están llenas de micromunicipios, micronúcleos de población, tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio", agregó García-Page.

En primera línea del calentamiento global, España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que ha creado condiciones propicias para incendios devastadores.

El país acaba de sufrir uno de los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, que se desató en la sureña Andalucía el 9 de julio, causando 13 muertos y arrasando 7 000 hectáreas.

En 2025, más de 393 000 hectáreas fueron consumidas por las llamas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), el peor balance en la historia reciente del país.

En lo que va de este año, han ardido 104 423 hectáreas, según EFFIS.