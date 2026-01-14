Un policía fue asesinados tras una persecución en Guayaquil la tarde del miércoles 14 de enero

Un policía fue asesinado a tiros al interior de un patrullero la tarde de este miércoles 14 de enero del 2025 en Las Malvinas, en el sur oeste de Guayaquil. Videos en redes sociales muestran el momento en que ocurrió el crimen.

En imágenes se ve cómo hombres armados disparan contra el patrullero en movimiento, lo que provoca que el vehículo choque contra la pared de una vivienda y deje una persona herida.

Según el parte policial, el patrullero acudió a la zona para verificar un caso de sicariato. Los atacantes se encontraban en el sitio y al percatarse de la presencia del uniformado intentaron escapar y se inició una persecución.

El cuerpo del policía, identificado como sargento primero Alayn Vélez, quedó en el interior del vehículo. Además, en el choque una persona que se encontraba en el lugar quedó herida.

(Noticia en desarrollo…)