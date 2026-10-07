La OMS advierte contra los tratamientos antiobesidad en menores de 10 años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles 7 de octibre de 2026 contra el uso de medicamentos y cirugías en menores de 10 años como solución para luchar contra la obesidad, y por el contrario, ha recomendado otros procedimientos.

El organismo de la ONU publicó este miércoles nuevas recomendaciones sobre la lucha contra la obesidad en menores de 19 años dado su notable aumento en los últimos años. Para los niños y jóvenes de 5 a 19 años la tasa de obesidad ha pasado del 2% en 1990 al 8% en 2024.

"La OMS no recomienda el tratamiento farmacológico, la cirugía bariátrica (cirugía que modifica el estómago o el tracto digestivo) ni los dispositivos para la pérdida de peso en niños de 0 a 9 años", indicó el comunicado.

Los medicamentos contra la diabetes de la familia de los GLP-1 como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, son usados hoy en día para adelgazar gracias a la sensación de saciedad que genera la insulina.

En diciembre de 2025, la OMS recomendó el uso de medicamentos GLP-1 como medicación contra la obesidad para los adultos.

El Departamento de Nutrición y Seguridad Sanitaria de los Alimentos de la OMS aconseja el uso de estos fármacos en adolescentes de 10 a 19 años solamente si todos los demás tratamientos como el cambio de alimentación, de actividad física y estilo de vida no han funcionado en el transcurso de 6 meses.

En cuanto a la cirugía bariátrica para los jóvenes de esa franja de edad puede ser autorizada "bajo ciertas condiciones estrictas en adolescentes que padecen obesidad severa".