Los tres tipos de cáncer que más afectan a los ecuatorianos

El cáncer de próstata está entre los de mayor incidencia en hombres en Ecuador, mientras el cáncer de estómago figura entre los que más muertes provocan.

En julio de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó sus últimas estimaciones sobre el impacto del cáncer a escala global.

Para Ecuador, el informe Global Status Report on Cancer 2026 (Globocan) calculó 31 204 nuevos casos diagnosticados durante todo el 2024 hasta inicios de 2026.

Los datos muestran cuáles son los tres tipos de cáncer que más afectan al país, tanto por número de nuevos diagnósticos como por mortalidad. Entre ellos destacan los cánceres de próstata, estómago y mama.

La OMS advierte que una parte importante de estas muertes podría evitarse con prevención, detección temprana y acceso oportuno a tratamiento.

En Ecuador, el cáncer de próstata lidera los nuevos casos entre los hombres, mientras que el cáncer de estómago mantiene un fuerte peso entre las causas de muerte por esta enfermedad.

Próstata puede avanzar sin síntomas

En el cáncer de próstata existen factores que no pueden modificarse, como la edad, genética y antecedentes familiares.

El Dr. Julio Llangarí Constante, médico posgradista en Urología, explica que mantener un peso saludable, hacer actividad física, evitar el tabaco y llevar una alimentación equilibrada puede contribuir a disminuir determinados riesgos.

Sin embargo, advierte que esto no elimina la posibilidad de desarrollar la enfermedad.

“El cáncer de próstata localizado generalmente es asintomático. Un hombre puede sentirse completamente bien y, aun así, tener un cáncer de próstata clínicamente significativo”. Dr. Julio Llangarí Constante, médico posgradista en Urología.

Por eso, no se debe esperar a tener síntomas para acudir a los controles.

¿Desde qué edad revisar la próstata?

Llangarí explica que, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología (EAU), los hombres sin factores de riesgo pueden considerar la detección temprana desde los 50 años.

La edad baja a 45 años para hombres con determinados antecedentes familiares y hombres de ascendencia africana, y a 40 años para portadores de mutaciones como BRCA2.

El especialista también aclara uno de los principales mitos, el control no consiste únicamente en el tacto rectal.

“El PSA (Antígeno Prostático Específico) no diagnostica cáncer por sí solo, pero orienta el riesgo y ayuda a definir la frecuencia del seguimiento”. Dr. Julio Llangarí Constante, médico posgradista en Urología.

Un PSA elevado tampoco significa automáticamente que exista cáncer y debe ser interpretado por un médico.

Estómago, una bacteria puede aumentar el riesgo

La prevención adquiere otras características en el cáncer gástrico. La infección por Helicobacter pylori está reconocida como una causa importante de cáncer de estómago.

De hecho, el análisis de la OMS identifica las infecciones entre los principales factores prevenibles de cáncer a escala mundial.

En Ecuador, las directrices del Ministerio de Salud contemplan el cribado de cáncer de estómago en población mayor de 50 años, incluyendo pruebas para detectar Helicobacter pylori y otros estudios según cada caso.

Detectar el cáncer de mama a tiempo hace diferencia

En el cáncer de mama también existen factores que no pueden evitarse, por lo que la detección temprana cobra especial importancia.

Las directrices del Ministerio de Salud contemplan la mamografía entre los 50 y 69 años para mujeres sin síntomas, mientras que los antecedentes y factores de riesgo pueden hacer necesario iniciar controles antes.

"El cáncer temprano no duele ni da señales. En sus estadios iniciales, los tumores mamarios son microscópicos o tan pequeños que no generan bultos palpables ni dolor". Dra. Doménica Yonfá Célleri. Médico Posgradista en Ginecología.

La doctora destaca a la mamografía como una herramienta fundamental para la detección temprana , pues permite identificar tumores o microcalcificaciones antes de que sean palpables. También recomienda conocer la apariencia habitual de las mamás y consultar ante cambios como bultos, piel de naranja o secreciones por el pezón.