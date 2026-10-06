Sarampión vuelve a encender las alertas en EE.UU.: Nueva York declara emergencia tras 108 casos

Nueva York declara estado de emergencia por el peor brote de sarampión en décadas

La medida estará vigente hasta el 4 de noviembre de 2026, mientras Estados Unidos enfrenta el mayor repunte de la enfermedad en décadas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia este lunes 5 de octubre de 2026 debido al aumento de casos de sarampión en el estado.

La orden ejecutiva permanecerá vigente hasta el 4 de noviembre y busca reforzar la respuesta de las autoridades ante el incremento de contagios.

Nueva York suma 108 casos confirmados de sarampión. De ese total, siete corresponden a la ciudad de Nueva York y los otros 101 se concentran en diferentes zonas del estado, principalmente en comunidades rurales distribuidas en 18 condados.

Pensilvania registra una quinta muerte

Mientras Nueva York activa medidas de emergencia, Pensilvania confirmó una quinta muerte relacionada con el sarampión durante este brote.

La persona fallecida no estaba vacunada y residía en el condado de Lancaster, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales.

El condado de Lancaster concentra una importante población amish, comunidad que registra tasas de vacunación inferiores a las del resto de la población.

Desde agosto, las autoridades de Pensilvania han reportado cinco muertes vinculadas con el sarampión, entre ellas dos bebés que todavía no tenían edad suficiente para recibir la vacuna, una persona de 18 años y una mujer de 40 años.

Más de 3 650 casos en Estados Unidos

El brote se extiende más allá de estos dos estados. Desde comienzos de 2026 se han confirmado más de 3 650 casos de sarampión en Estados Unidos, de los cuales más de 900 corresponden a Pensilvania.

Esta cifra representa el nivel más alto registrado en ese estado desde 1991.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar fiebre, síntomas respiratorios y erupciones en la piel.

En algunos pacientes puede generar complicaciones graves, entre ellas neumonía e inflamación del cerebro, que pueden dejar secuelas e incluso provocar la muerte.

Una enfermedad que había sido eliminada de Estados Unidos

Estados Unidos declaró al sarampión eliminado en 2000, después de décadas de campañas de vacunación.

Sin embargo, los contagios han vuelto a aumentar en los últimos años, en un contexto de descenso de las tasas de vacunación y mayor desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

El repunte también ha generado cuestionamientos sobre las políticas y mensajes relacionados con la vacunación durante la administración de Donald Trump.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posiciones críticas hacia algunas vacunas, ha difundido afirmaciones cuestionadas por autoridades y expertos sanitarios sobre la inmunización contra el sarampión y la relación de algunas muertes con la enfermedad.

Antes de que comenzara la vacunación contra el sarampión a principios de la década de 1960, la enfermedad provocaba cientos de muertes infantiles cada año en Estados Unidos.

El nuevo aumento de contagios vuelve a poner el foco en la vacunación y en la capacidad de las autoridades para contener los brotes.