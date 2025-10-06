La OMS alerta que hay millones de niños adictos al cigarrillo electrónico en el mundo

Según la OMS, las emisiones de los cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas.

Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola "alarmante" de dependencia a la nicotina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) adviertió, este lunes 6 de octubre del 2025, que hay millones de niños adictos al cigarrillo electrónico

La agencia de salud de Naciones Unidas indicó que la industria presenta los cigarrillos electrónicos como productos menos nocivos que los cigarrillos, pero en realidad, vuelve dependientes a los jóvenes.

"Las cifras son alarmantes", subraya la organización, que por primera vez demostró el uso mundial del cigarrillo electrónico en más de 100 millones de vapeadores.

Según la OMS, al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años usan cigarrillos electrónicos, principalmente en los países de altos recursos.

"Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina", advirtió en un comunicado Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, la promoción y la prevención en la OMS.

A veces, tales productos "son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso", añadió.

El número de fumadores en el mundo pasó de 1 380 millones en 2000 a 1 200 millones en 2024, mientras la población mundial aumentaba.

Según la OMS, un adulto de cada cinco en el mundo es dependiente del tabaco, y la industria cambia de táctica para tratar de mantener esa cifra a un nivel alto. El tabaquismo mata más de siete millones de personas cada año, y el tabaquismo pasivo a más de un millón.