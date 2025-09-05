La OMS levanta la emergencia sanitaria internacional por la mpox ante el descenso de casos

Una enfermera prepara una vacuna contra el mpox en un centro de vacunación.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este viernes 5 de septiembre del 2025 el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la mpox (viruela símica), declarada desde agosto del 2024, ante el descenso de casos en países especialmente afectados como la República Democrática del Congo, Burundi, Sierra Leona y Uganda.

"Un comité se ha reunido cada tres meses para evaluar la epidemia, este jueves lo hizo de nuevo, me aconsejó dejar de considerarla una emergencia internacional y he aceptado la recomendación", indicó en rueda de prensa.

Era la segunda emergencia internacional por esta enfermedad vírica que había declarado la OMS, tras la que decretó entre 2022 y 2023, en aquel caso con numerosos casos también en países europeos y americanos, mientras que esta vez los brotes se circunscribieron sobre todo a naciones africanas.

En 2024 se confirmaron al menos 18 000 casos de las distintas variantes de la enfermedad. Mientras que 2025 la cifra se elevó a 31 000, y los casos mortales superan los 200.

Unos 29 000 casos y 28 muertes desde 2024 se han producido en la República Democrática del Congo, y otros países afectados han sido Uganda (casi 8 000 contagios y 50 fallecidos) o Sierra Leona (5 200 positivos, 56 muertes).

Tedros afirmó que el levantamiento de la emergencia "no significa que la amenaza haya terminado ni que nuestra respuesta vaya a detenerse", y recordó que la Unión Africana, a través de sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), mantiene la alerta continental.

"La posibilidad de nuevos repuntes y brotes persiste, lo que requiere mantener la capacidad de respuesta activa y esfuerzos continuos para proteger a los grupos más vulnerables, en particular niños y personas que viven con VIH", aseguró el experto etíope.

Pese a ello, afirmó el jefe de la agencia sanitaria de la OMS, en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de los factores causantes de los brotes de mpox y la capacidad de respuesta, que ha incluido la distribución de hasta seis millones de vacunas contra el virus.

Tedros también subrayó que la OMS mantiene determinadas recomendaciones para la prevención de esta enfermedad al menos hasta agosto de 2026.

Teniendo en cuenta las dos emergencias sanitarias, desde 2022 hasta la actualidad se han confirmado en el mundo más de 150 000 casos de mpox, con al menos 377 muertes.