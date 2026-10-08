OMS pide información a Rusia tras muerte de trabajadora de laboratorio por neumonía 

La OMS indicó que necesitaba más información de Rusia sobre la muerte de la trabajadora.

La muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia, encendió las alertas internacionales por la posibilidad de que se trate de un caso de peste neumónica.

La mujer fue hospitalizada con neumonía grave y posteriormente murió. Los primeros reportes apuntaron a una posible exposición accidental en el laboratorio, pero esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la organización pidió explicaciones a Rusia para conocer los resultados de las pruebas realizadas a la trabajadora fallecida y a sus contactos.

La OMS también solicitó verificar los reportes sobre un segundo trabajador con neumonía de causa desconocida. Hasta ahora, tampoco se ha confirmado que este caso corresponda a peste.

Cerca de 200 personas bajo vigilancia

Según la información entregada por Rusia a la OMS, alrededor de 200 contactos fueron puestos en cuarentena como medida preventiva.

La organización pidió conocer además el estado de salud de estas personas y las razones que llevaron a las autoridades rusas a activar las medidas de vigilancia.

La especialista de la OMS Maria Van Kerkhove también señaló que la organización todavía necesita más información para determinar qué causó la enfermedad y la muerte de la trabajadora.

¿Existe riesgo de propagación?

Por ahora, la OMS asegura que no cuenta con toda la información necesaria para realizar una evaluación completa del riesgo.

La organización ofreció asistencia técnica a Rusia en materia de peste y de seguridad y bioseguridad en laboratorios. También pidió que se comparta información completa y transparente para aclarar las versiones que circulan sobre el caso.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó que sigue de cerca la situación. Con la información disponible, no existen reportes de casos secundarios ni evidencia de una transmisión sostenida entre personas.

¿Qué dice Rusia?

Las autoridades sanitarias rusas sostienen que no se ha confirmado un caso de peste en la región de Irkutsk.

Además, han informado que se realizaron miles de pruebas para determinar el origen de la neumonía y que las personas que tuvieron contacto con la trabajadora fueron sometidas a vigilancia médica.

Entre los contactos se detectaron casos de otras infecciones respiratorias, pero no se ha establecido que alguno corresponda a peste.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis. Existen diferentes formas de la enfermedad y la neumónica es una de las más graves porque afecta directamente a los pulmones.

Esta forma puede transmitirse entre personas a través de partículas respiratorias expulsadas por alguien infectado, principalmente cuando existe contacto cercano.

A diferencia de lo que ocurría durante las grandes epidemias históricas, actualmente la peste puede tratarse con antibióticos, especialmente cuando es detectada y atendida de manera temprana.

¿Podría convertirse en una pandemia?

Con la información disponible, no hay evidencia de una transmisión sostenida que permita hablar de una pandemia.

El ECDC señala que no se han reportado casos secundarios relacionados con este evento y que la transmisión de la peste neumónica generalmente requiere un contacto cercano y prolongado con una persona que presenta síntomas.

Por ahora, la principal incógnita sigue siendo qué provocó la neumonía y la muerte de la trabajadora. La OMS continúa solicitando información a Rusia antes de establecer una evaluación completa del riesgo a nivel local, nacional, regional o mundial.