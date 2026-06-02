ONU alerta que hay un 80% de probabilidad de que El Niño llegue entre junio y agosto

El Gobierno Nacional entregó a los GADs los lineamientos sobre cómo actuar ante El Niño

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió, este martes 2 de junio de 2026, que hay un 80% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue entre junio y agosto, lo que aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

En su última actualización, la OMM prevé un "episodio al menos moderado, e incluso fuerte" de este fenómeno climático de consecuencias planetarias.

"Hay una probabilidad del 80% de que se instaure un episodio de El Niño entre junio y agosto de 2026", señaló este organismo de las Naciones Unidas.

También estima que "las probabilidades de que este episodio se mantenga al menos hasta noviembre rondan o superan el 90%".

Se denomina El Niño a una variación natural del clima, que provoca una marcada variación de la temperatura de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

Esto modifica la circulación atmosférica mundial y puede ocasionar determinados fenómenos extremos en un gran número de regiones.

Entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura superficial del mar en la parte centro-oriental del Pacífico ecuatorial se acercó a los umbrales que caracterizan este fenómeno, señala la OMM.

"Debemos prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente potente, que agravará la sequía y las lluvias intensas y aumentará el riesgo de olas de calor tanto en las zonas terrestres como en los océanos", advirtió la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas superficiales en el centro y el este del Pacífico ecuatorial. Suele producirse cada dos a siete años y dura alrededor de nueve a doce meses.

El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, convirtió esos años en los dos más calurosos jamás registrados. El fenómeno cíclico afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.