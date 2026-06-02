Fatal choque múltiple en la Panamericana Norte; cierre total sentido Guayllabamba - Quito

El Cuerpo de Bomberos atendió un siniestro de tránsito registrado este martes 2 de junio de 2026

Un trágico choque múltiple ocurrió, este martes 2 de junio de 2026, en la Panamericana Norte, a la altura del sector El Balcón de Guayllabamba.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que una persona falleció durante la emergencia vial y hubo un cierre total de la vía en sentido Guayllabamba - Quito.

De acuerdo con el reporte de los organismos de emergencia, en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos livianos y una volqueta.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud del impacto. Una camioneta resultó con severos daños en su estructura, mientras que un camión se volcó sobre la calzada, derramando material de construcción y obstaculizando completamente la circulación vehicular.

Personal de socorro acudió al sitio para atender a los afectados. CSe brindó atención prehospitalaria a una persona herida. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el accidente también dejó una víctima mortal.

Debido a las tareas de rescate, levantamiento de indicios y remoción de los vehículos involucrados, la Panamericana Norte permanece cerrada en dirección hacia Quito, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.