Israel: Hallan a 70 palestinos ocultos en camión de basura este 2026

El caso evidencia la presión económica y social que enfrentan los palestinos, en medio de restricciones que continúan impactando su acceso al empleo.

La policía de Israel descubrió a unos 70 hombres palestinos escondidos en el interior de un camión de basura mientras intentaban ingresar al país.

El hecho se registró en un control en Cisjordania, donde los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron a los hombres ocultos en el compartimento de desechos.

Uno a uno, fueron retirados del camión.

Según las autoridades, se trata de personas que buscaban cruzar la frontera sin autorización para acceder a oportunidades laborales.

Fueron catalogados como “entradas ilegales”.

Desde 2023, Israel ha retirado miles de permisos de trabajo a ciudadanos palestinos, lo que ha reducido significativamente las opciones de empleo formal.

La falta de oportunidades ha llevado a muchos a recurrir a métodos extremos, poniendo en riesgo su vida con tal de conseguir trabajo.

El caso evidencia la presión económica y social que enfrentan los palestinos, en medio de restricciones que continúan impactando su acceso al empleo.

Riesgos extremos por una oportunidad

El uso de camiones de basura, cisternas o compartimentos ocultos se ha vuelto una práctica recurrente para evadir los estrictos controles de seguridad fronterizos. Sin embargo, las condiciones de asfixia y falta de higiene en estos vehículos representan un riesgo mortal para quienes se ocultan en ellos.