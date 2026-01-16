Trump anunció que ya se alcanzó la segunda fase del plan de paz para Gaza; ¿qué implica?

Trump firmó un acuerdo de paz y alto al fuego en Gaza, en octubre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró, el jueves 15 de enero de 2026, que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza.

Además, dijo que se logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles" en el territorio.

"Hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del plan de paz de 20 puntos para Gaza", afirmó Trump en un mensaje en la red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció la creación de un 'Consejo de Paz' para Gaza, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

La creación del Consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra.

Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del consejo de paz, que se espera sea presidido por Trump. Aún no se conocen todos los miembros del organismo.

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", afirmó Trump.

El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre del año pasado, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates con Israel.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, informó que las fuerzas israelíes han matado a 451 personas desde que el alto el fuego entró en vigor.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás, por su parte, se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

"Con el apoyo de Egipto, Turquía y Catar, lograremos un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de cada túnel", dijo Trump.