Perú y Argentina rinden tributo al papa León XIV con murales urbanos

Eric Cárdenas, artista peruano, plasmó el rostro del pontífice junto al de la Virgen María en la ciudad de Callao

El papa León XIV está a punto de iniciar su gira por algunos países de América Latina.

El Pontífice iniciará su recorrido pastoral el viernes 6 de noviembre de 2026 en Uruguay, para luego trasladarse a Argentina, donde permanecerá desde el domingo 8 de noviembre con visitas a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Luego el Santo Padre llegará a Perú el 11 de noviembre, y mantendrá su estadía hasta el 16 de noviembre con visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Como parte de esta visita, en Perú y Argentina artistas independientes y municipios han coordinado la creación de murales de arte urbano para darle la bienvenida.

El homenaje en las costas de Perú

En la ciudad del Callao, el artista peruano Eric Cárdenas realizó un mural de 15 metros de alto por 10 metros de ancho que retrata al papa León XIV junto a la Virgen María.

Esta obra se realizó en dos semanas con el respaldo de Radio María Perú. Cárdenas señaló a medios locales que el objetivo es transmitir un mensaje de fe, esperanza y protección orientando la mirada del Papa hacia el horizonte y la de la Virgen hacia la población local.

Esta expresión artística se ha vuelto viral en redes, por el vínculo que guarda el papa con el territorio peruano, país donde ejerció su labor misionera y episcopal durante más de dos décadas, desempeñándose como obispo de Chiclayo por ocho años y obteniendo la ciudadanía peruana en 2015.

Dos tributos en ciudades de Argentina

En territorio argentino, dos murales han impactado en redes. Las expresiones se encuentran ubicadas en la capital, Buenos Aires, y la ciudad de Córdova.